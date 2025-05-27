"Боятся подойти": в ГУР рассказали о реакции авиации врага на появление морских дронов Magura

Украинские морские дроны Magura стали настоящим ночным кошмаром для российских пилотов. Теперь авиация оккупантов боится подходить близко к акватории нашего государства, а россияне врут в докладах, что якобы уничтожили все дроны, хотя они продолжают выполнять работу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью ТСН.

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Как российские пилоты реагировали на морские дроны Magura

"Тринадцатый" отметил, что главное преимущество Magura – малозаметность. Благодаря этому морские дроны способны поражать не только вражеские корабли, но и авиацию и вертолеты.

Мы имели проблемы с российскими вертолетами – мы ее решили. После этого они начали использовать морскую авиацию. Когда вражеские самолеты распознают, что дрон идет с ракетами, они докладывают, что они "уничтожили дрон", что у них "закончился БК", хотя мы этого даже не чувствуем. То есть идет открытая ложь от их офицеров, пилотов. Они просто где-то разряжаются в море, сбрасывают боекомплект, докладывают, что они всех уничтожили и уходят обратно на посадку. Они боятся подойти,

– сказал командир Group 13.

Военный также отметил, что для сохранения преимущества над Черноморским флотом России необходимо постоянное присутствие дронов Magura в регионе.

"Где-то на 90% мы достигли своей цели, если мы говорим о сковывании Черноморского флота. По авиации – мы делаем первые шаги, мы на этом пути. Очень важно не потерять эти преимущества, которые мы имеем. Сказать, что мы достигли своих целей и можем отдыхать, – это неправильно, потому что наша работа, наша активность в акватории Черного моря должна быть постоянной", – подчеркнул "Тринадцатый".

К слову, ранее в ГУР сообщили, что украинские морские дроны Magura уничтожили 21 вражескую цель. Это 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя.