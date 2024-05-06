Украина применила морские дроны с зенитными ракетами для уничтожения катера в Крыму, – СМИ

Во время поражения российского скоростного катера на украинском морском дроне заметили новую особенность. Этот надводный аппарат содержал на себе зенитные ракеты.

Как ранее выяснилось, это был украинский морской дрон Magura V5. Вероятно, он получил новую модернизацию, чтобы эффективнее поражать вражеские цели.

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На дроне Magura V5 заметили зенитные ракеты

Российские СМИ обнародовали видео, на котором видно, как украинский морской дрон выполняет маневры, чтобы уклониться от огня из российского вертолета Ка-29. На кадрах журналисты заметили на морском дроне надстройку, что по своим контурам напоминает советскую зенитную ракету Р-73.



Морской украинский дрон, которым поразили катер россиян, содержал зенитные установки / Фото "Милитарного"

Что известно о ракете Р-73 Р-73 – это авиационная ракета ближнего радиуса класса "воздух – воздух". Однако ее можно запускать и с наземных установок. Для ее наведения не нужен радар или другие системы, ведь она оснащена собственной тепловой головкой самонаведения.

Эту ракету на борту беспилотника можно отличить от аналогичной, но более ранней Р-60 по специфической форме хвостового оперения.

В мире существует много операторов этого типа управляемых ракет. Кроме того, большое количество авиационных ракет находится на вооружении Воздушных Сил ВС Украины, а изготовлены они были в 1980-х годах.

Журналисты "Милитарного" заметили, что пусковая установка имеет направляющие для двух ракет. С высокой вероятностью, она стабилизирована для компенсации морской качки и является поворотной. Вероятно, для захвата цели используется головка самонаведения самой ракеты.

Россияне также обнародовали фотографию, сделанную с вертолета, на которой видно, что одна ракета явно отсутствует. Беспилотник, о котором говорится, якобы пытался запустить ракету по российскому вертолету Ми-8, но не смог попасть.

На кадрах также видно, что носителем ракет стал модернизированный беспилотник Magura V5. Стоит заметить, что российским военным удалось нанести критические поражения дрону на видео, в результате чего произошел мощный взрыв.



Россиянам удалось поразить украинский дрон 6 мая в Черном море / Фото "Милитарного"

Учитывая это, журналисты сделали вывод, что "зенитные морские дроны" продолжают нести боевую часть и могут поражать корабли противника.