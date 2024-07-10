Самый эффективный морской дрон: сколько вражеских кораблей уничтожил Magura V5

На ситуацию в Чернорском регионе значительно влияют морские дроны. Так, беспилотником Magura V5 поражено более 14 вражеских военных кораблей.

По предварительной информации, 8 кораблей России были полностью уничтожены. Об этом говорится в результатах исследований польских ученых.

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Magura V5 – самый результативный морской БпЛА

По результатам исследований, дрон Magura V5 оказался наиболее эффективным за все время полномасштабного вторжения России в Украину.

Стоит отметить, что он является первым беспилотником, который имеет подтвержденные уничтоженные цели. Военная разведка Украины указывает на такие:

разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден в мае 2024 года);

патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды в июле и сентябре 2023 года);

десантный катер "Д-144 Серна" (потоплен в ноябре 2023 года);

десантный катер "Д-295 Акула" (потоплен в ноябре 2023 года);

ракетный катер "Ивановец" (потоплен в феврале 2024 года);

десантный корабль "Цезарь Куников" (потоплен в феврале 2024 года);

патрульный корабль "Сергей Котов" (потоплен в марте 2024 года);

два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены в мае 2024 года).

Какие дроны еще выделили исследователи

Magura V5 разработан для целей Главного управления разведки Украины. Он способен выполнять множество функций. Например, патрулирование и разведка, помощь, противоминная деятельность.

Эксперты обратили внимание и на беспилотники: "Николай", "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150" и "Маричка". По открытым данным, их результативность в разы меньше чем у Magura V5. Но при этом подверглись разрушениям более 20 единиц вражеского флота.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по иностранному судну в Одесской области. В результате этого погибли два человека.