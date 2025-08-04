Одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик, чтобы противодействовать "Шахедам". Он получил название "Мангуст".

Об этом изданию Defender Media рассказал исполнительный директор Геннадий Сульдин, информирует 24 Канал.

Смотрите также ВСУ с помощью дрона взяли в плен 2 россиян: оккупант рассказал, как это было

Что известно о реактивном перехватчике "Шахедов"?

Mongoose или "Мангуст" – многоразовый беспилотник с реактивным двигателем и системой автоматического донаведения.

По замыслу разработчиков, он будет подлетать к "Шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку,

– указывают в издании.

По словам разработчиков, реактивный двигатель "Мангуста" способен развивать скорость около 300 – 310 километров в час, чего должно хватить для того чтобы догнать нынешние версии Shahed-136/"Герань-2". Максимальная высота полета – 5 тысяч метров, а боевой радиус – около 12 километров.

Сульдин считает, что этого хватит, чтобы догонять даже будущие итерации "Шахедов".

Указывается, что "Технари" разработали для своего перехватчика собственную систему донаведения, которая ориентируется на тепловое излучение вражеских воздушных целей. Перехватчик способен визуально фиксировать цель с 800 метров, а система автонаведения включается на расстоянии 150 – 200 метров.

Согласно словам Сульдина, после захвата цели на такой дистанции участие оператора уже не требуется – дальнейшее сближение и атака происходят автоматически.

Непосредственно для сбивания "Шахедов" перехватчик "Мангуст" будет использовать многоствольный дробовик, который будет стрелять в двигатель или винт вражеского беспилотника. Сульдин утверждает, что этого будет достаточно, чтобы вывести из строя российско-иранский дрон.

После успешной атаки "Мангуст" сможет продолжать полет и охотиться на другие дроны, а затем – возвращаться на базу для дозаправки и перезарядки.

"Технари" подсчитали, что за свой жизненный цикл "Мангуст" смогут сбить 10 – 12 "Шахедов".

В компании не разглашают стоимость перехватчика, но Сульдин утверждает, что при такой результативности "Мангусты" будут более экономически эффективными, чем "антишахедные" дроны-камикадзе.

Указывается, что "Технари" завершили создание первой эскадрильи дронов-перехватчиков – сейчас компания готовится передавать прототипы в зенитно-ракетные бригады.