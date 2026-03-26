В Черном море взорвался турецкий танкер Altura с российской нефтью

На турецком танкере ALTURA, перевозившем сырую нефть, произошел взрыв. Он находится примерно в 27 километрах от пролива Босфор в Черном море.

Об этом пишет NTV.

Что известно о повреждении танкера Altura?

Министр транспорта и инфраструктуры Турции заявил, что инцидент произошел в результате действия беспилотника. Был ли это летательный аппарат или надводный дрон, пока не уточняют.

ALTURA перевозил 140 000 тонн российской нефти.

Повреждена палуба и машинное отделение судна, куда попала вода.

После запроса на экстренную помощь на место происшествия были направлены технические группы.

Экипаж судна состоит из 27 человек, все – граждане Турции.

"Травм или проблем со здоровьем нет", – добавил министр.

К слову, по данным украинской разведки, Altura входит в российский "теневой флот", который перевозит нефть и топливо в обход санкций. Этот танкер только в с января 2024 года до июля 2025 перевез примерно 6 миллионов баррелей российской нефти.

