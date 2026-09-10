24 Канал собрал все, что известно на данный момент об этом инциденте.
Подробности попытки атаки на самолет Зеленского
По словам Стере, беспилотник оказался в опасной близости от воздушного судна именно во время взлета.
Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся,
– заверил норвежский премьер.
Он не уточнил, из каких именно источников получил эту информацию и насколько близко БПЛА пролетел мимо самолета.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В то же время источники 24 Канала сообщили, что речь идет, вероятно, о "Шахеде", который кружил над Молдовой и Румынией.
Молдавская полиция заявила, что аппарат упал на подсолнечное поле на окраине села в Рышканском районе в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева. В результате возникли четыре пожара, но никто не пострадал.
Хотя, по некоторым данным, их могло быть два. Один из них упал на поле к северу от Кишинева, вызвав пожар, а второй продолжил полет и вошел в воздушное пространство Румынии.
Из-за угрозы воздушное пространство стран было закрыто на некоторое время.
Всего из-за воздушной тревоги в аэропорту Кишинева были задержаны 3 вылета, в том числе самолет Зеленского, и 4 прибывающих рейса.
Посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский реактивный беспилотник мог целенаправленно лететь в направлении самолета Зеленского. По его словам, правительство Молдовы не считает инцидент случайностью, ведь БПЛА оказался над страной именно в тот момент, когда самолет украинского президента находился в аэропорту.
Комментировали ли инцидент у Зеленского?
Между тем источник агентства AFP в Офисе Президента Украины назвал заявления о риске для Зеленского "преувеличением".
В Молдове была тревога, когда дрон вошел в молдавское и румынское воздушное пространство,
– просто отметил собеседник агентства.
Официально Зеленский и его Офис эту ситуацию не комментировали.
Тем временем министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что слышал рассказ Зеленского об этом инциденте.
"Когда мы с ним встречались, он рассказал нам о том, что произошло вчера вечером. Я не хочу раскрывать все подробности, но его вылет был задержан, а самолету угрожала опасность", – сказал Столтенберг в интервью NRK.
К слову, похожая ситуация произошла в начале декабря 2025 года. Тогда правительство Ирландии получило информацию о появлении в небе над страной неизвестных дронов примерно в то же время, когда в Дублине должен был приземлиться самолет Зеленского.