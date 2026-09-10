В комментарии российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что самолету президента Украины Владимира Зеленского якобы ничего не угрожало.

Как в окружении Путина отреагировали на инцидент с самолетом Зеленского?

По словам Пескова, информация о возможной угрозе со стороны беспилотника преувеличена.

Пресс-секретарь Путина также обвинил Украину в якобы провокациях, которые, по его мнению, должны втянуть западные страны в войну.

Он добавил, что сами украинские представители якобы признали отсутствие опасности для самолета Зеленского.

Что касается мнимой угрозы для самолета, то ее не было. Это признали сами украинцы,

– заявил Песков.

Напомним, что 8 сентября вылет самолета Зеленского из Кишинева в Норвегию был задержан из-за появления российского беспилотника.

Об инциденте первым публично сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, дрон пролетел опасно близко к самолету Зеленского во время взлета.

В то же время Стере не уточнил, насколько близко беспилотник приблизился к борту и откуда именно он получил эту информацию.

По данным источников 24 Канала, вероятно, речь идет о российском "Шахеде", который в тот день находился в воздушном пространстве Молдовы и Румынии.

Молдавская полиция сообщила, что один из дронов упал в Ришканском районе примерно в 160 километрах от аэропорта Кишинева. Падение вызвало несколько пожаров, но никто не пострадал.

По другой версии, в регионе могли находиться два беспилотника. Один упал в Молдове, а второй продолжил движение и залетел в Румынию.

Из-за угрозы воздушное пространство временно закрыли. В Кишиневе из-за воздушной тревоги задержали три вылета, среди них был рейс Зеленского. Также задержали четыре самолета, которые должны были прибыть в Молдову.

Посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский дрон мог намеренно двигаться в направлении самолета Зеленского. По его словам, молдавские власти не считают совпадением то, что беспилотник оказался над страной именно в момент пребывания украинского президента в аэропорту.

В то же время в Офисе президента Украины назвали сообщения о непосредственной угрозе для Зеленского преувеличенными.