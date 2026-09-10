У коментарі росЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що літаку президента України Володимира Зеленського нібито нічого не загрожувало.

Як у Путіна відреагували на інцидент з літаком Зеленського?

За словами Пєскова, інформація про можливу загрозу від безпілотника є перебільшеною.

Речник Путіна також звинуватив Україну в нібито провокаціях, які, на його думку, мають втягнути західні країни у війну.

Він додав, що самі українські представники начебто визнали відсутність небезпеки для літака Зеленського.

Що стосується ефемерної загрози для літака, то її не існувало. Це визнали самі українці,

– заявив Пєсков.

Нагадаємо, що 8 вересня виліт літака Зеленського з Кишинева до Норвегії був затриманий через появу російського безпілотника.

Про інцидент першим публічно повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. За його словами, дрон пролетів небезпечно близько до літака Зеленського під час зльоту.

Водночас Стере не уточнив, наскільки близько безпілотник наблизився до борту та звідки саме він отримав цю інформацію.

За даними джерел 24 Каналу, ймовірно, йдеться про російський "Шахед", який того дня перебував у повітряному просторі Молдови та Румунії.

Молдовська поліція повідомила, що один із дронів упав у Ришканському районі приблизно за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева. Падіння спричинило кілька пожеж, але ніхто не постраждав.

За іншою версією, у регіоні могли перебувати два безпілотники. Один упав у Молдові, а другий продовжив рух і залетів до Румунії.

Через загрозу повітряний простір тимчасово закривали. У Кишиневі через повітряну тривогу затримали три вильоти, серед них був рейс Зеленського. Також затримали чотири літаки, які мали прибути до Молдови.

Посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський дрон міг навмисно рухатися в напрямку літака Зеленського. За його словами, молдовська влада не вважає збігом те, що безпілотник опинився над країною саме в момент перебування українського президента в аеропорту.

Водночас в Офісі Президента України назвали повідомлення про безпосередню загрозу для Зеленського перебільшеними.