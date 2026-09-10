Про це пише Reuters з посиланням на коментар речника уряду.

Чому виліт літака Зеленського затримали?

Рішення тимчасово призупинити авіасполучення ухвалювали виключно з міркувань безпеки. Загалом через повітряну тривогу в аеропорту Кишинева затримали три вильоти та чотири прибуваючі рейси.

Спершу про пригоду під час перельоту до Осло повідомив прем'єр-міністр Норвегії. Посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський реактивний безпілотник, який 8 вересня порушив повітряний простір країни, міг цілеспрямовано летіти в напрямку літака Володимира Зеленського. За його словами, уряд Молдови не вважає інцидент випадковістю, адже дрон опинився над країною саме тоді, коли літак президента України перебував в аеропорту.

З подальших роз'яснень молдовської сторони з'ясувалося, що йшлося про загальну затримку рейсу через процедури безпеки.

Нагадаємо, 8 вересня російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови, через що влада тимчасово обмежила польоти. У цей час літак президента України Володимира Зеленського перебував в аеропорту Кишинева, тому його виліт затримався. Згодом дрон упав і вибухнув біля села Старі Михайлени приблизно за 160 кілометрів від аеропорту, після чого обмеження на польоти скасували, а літак Зеленського зміг вилетіти.

Зазначимо, Зеленський з першою леді перебували у Норвегії 8 – 9 вересня. Основною причиною візиту став похорон короля Гаральда V, на який прибули багато іноземних гостей. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".