Российский дрон в Молдове пытался атаковать самолет Зеленского: все, что известно об инциденте

Самолет президента Зеленского едва не атаковал российский беспилотник во время вылета из Молдовы в Норвегию 8 сентября. Об этом событии первым заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

24 Канал собрал все, что известно на данный момент об этом инциденте.

Подробности попытки атаки на самолет Зеленского

По словам Стере, беспилотник оказался в опасной близости от воздушного судна именно во время взлета.

Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся,

– заверил норвежский премьер.

Он не уточнил, из каких именно источников получил эту информацию и насколько близко БПЛА пролетел мимо самолета.

В то же время источники 24 Канала сообщили, что речь идет, вероятно, о "Шахеде", который кружил над Молдовой и Румынией.

Молдавская полиция заявила, что аппарат упал на подсолнечное поле на окраине села в Рышканском районе в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева. В результате возникли четыре пожара, но никто не пострадал.

Хотя, по некоторым данным, их могло быть два. Один из них упал на поле к северу от Кишинева, вызвав пожар, а второй продолжил полет и вошел в воздушное пространство Румынии.

Из-за угрозы воздушное пространство стран было закрыто на некоторое время.

Всего из-за воздушной тревоги в аэропорту Кишинева были задержаны 3 вылета, в том числе самолет Зеленского, и 4 прибывающих рейса.

Посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский реактивный беспилотник мог целенаправленно лететь в направлении самолета Зеленского. По его словам, правительство Молдовы не считает инцидент случайностью, ведь БПЛА оказался над страной именно в тот момент, когда самолет украинского президента находился в аэропорту.

Комментировали ли инцидент у Зеленского?

Между тем источник агентства AFP в Офисе Президента Украины назвал заявления о риске для Зеленского "преувеличением".