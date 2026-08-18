Операция "Нулевая фаза" в Молдове: зачем Путин сознательно запускает ракеты по соседним странам

В последнее время воздушные цели страны-агрессора все чаще пересекают границы соседних европейских государств. Аналитики уверены, что такие инциденты являются частью масштабной гибридной игры, направленной на запугивание союзников.

Как отмечается в свежем отчете Института изучения войны (ISW), падение российского боеприпаса в Молдове 17 августа свидетельствует о запуске Кремлем операции "Нулевая фаза". Эксперты убеждены, что Москва сознательно подвергает соседние страны опасности, создавая условия для будущих провокаций против НАТО.

Что известно об инциденте?

В понедельник, 17 августа, на кукурузном поле вблизи молдавского села Талмаза, расположенного в 20 километрах от украинской границы, упал и взорвался неизвестный объект.

По данным Воздушных сил ВСУ, туда с территории Одесской области залетела российская крылатая ракета или баражующий боеприпас "Бандероль". Министерство иностранных дел Молдовы уже решительно осудило это нарушение суверенитета, подчеркнув, что это подрывает региональную безопасность.

Аналитики ISW подчеркивают, что российское руководство вполне осознает риски попадания своего оружия на территорию других государств.

Они воспринимают это как допустимое следствие обстрелов западных и южных регионов Украины. Эта кампания включает не только нарушение воздушных границ, но и диверсии, операции под чужим флагом и применение средств радиоэлектронной борьбы.

Учитывая это, специалисты советуют НАТО рассмотреть возможность заключения с Украиной соглашений о совместной противовоздушной обороне.

Системная проблема для Европы

По информации Центра противодействия дезинформации, только с 15 июля по 15 августа в воздушное пространство европейских стран залетели как минимум 12 российских дронов и ракет. Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 9 августа в Молдове зафиксировали падение дрон-ракеты.

Тогда министр обороны страны Анатолий Носатый отреагировал на ситуацию довольно категорично. "Россия продолжает угрожать безопасности Молдовы. Последние два инцидента с нарушением воздушного пространства нашей страны – угроза безопасности граждан. Что касается инцидента в Крокмазе – наши специалисты изучают взорвавшийся объект, и, по предварительной информации, это российский дрон. Это более совершенная модель по сравнению с тем, что попадали на нашу территорию ранее", – сообщил Носатый в материале о расследовании инцидента.

Кроме того, опасные находки фиксируются и в других странах Альянса. Недавно на пляже в Румынии нашли обломки беспилотника. Министр обороны Румынии Раду Мируце тогда пояснил, что аппарат находился в их воздушном пространстве слишком мало времени, чтобы его можно было перехватить.