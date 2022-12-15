Ночной ужас вражеской пехоты: чем дрон Revolver 860 может помочь ВСУ

Revolver 860 за последние несколько месяцев наделал немало шума в украинском инфопространстве. Начала появляться информация, будто Тайвань передал Украине 800 таких дронов. А это было бы хорошим усилением для всякого войска.

К сожалению, Тайвань не передавал Украине такое вооружение. Об этом написала компания изготовитель. Однако корпорация, создавшая эту "птичку" – частная и она не против новых клиентов. Подробнее о Revolver 860 – читайте на 24 канала.

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Характеристики Revolver 860

Изготовлением этого квадрокоптера занималась тайваньская компания Drone Vision. Им удалось создать боевой летательный аппарат, предназначенный для поражения минами живой силы врага. Благодаря барабанной системе этот дрон может нести на себе сразу 8 60-миллиметровых мин, а при необходимости – сбросить сразу все.

Шансов спастись от такого удара – критически мало. 60 миллиметров – это далеко не единственный боеприпас. При необходимости дрон можно настроить на несение 80-ти или 120-ти миллиметровых снарядов. Все зависит от задач и целей, которые необходимо уничтожить. Благодаря тому, что полезная нагрузка этой "птички" достаточно велика – Revolver идеально подходит для выполнения специфических задач.

В общем, в компании-производителе мало сообщают о пользователях или экспортных заказчиках этого оружия. Однако точно известно, что несколько сотен заказали себе поляки.

Вероятно, его уже даже использовали по назначению. Но это, очевидно, секрет. На испытаниях этот дрон очень хорошо себя зарекомендовал. С одной стороны скоростью – 8 снарядов он сбрасывает по методу бомбардировщика.

То есть несколько таких дронов могут фактически поливать огнем вражескую пехоту. Кроме того, Revolver привлекает покупателей своими возможностями и характеристиками:

Масса : 42 килограмма;

: 42 килограмма; Радиус действия : 20 километров;

: 20 километров; Общая тяга : 140 килограммов;

: 140 килограммов; Время в воздухе : 40 минут;

: 40 минут; Боевая нагрузка: восемь 60-миллиметровых мин.

Чем особен дрон Revolver 860: смотрите видео

Revolver 860 против украинских дронов

Частично эти дроны похожи на системы, которые сегодня используют ВСУ для борьбы с российскими оккупантами. Впрочем, если сравнивать, то можно сказать, что украинские дроны – "созданы на коленке".

Revolver – серийный ударный дрон. Увеличение количества боезапаса делает его в разы более эффективным, чем те аналоги, которыми пользуются наши военные.

Стратегическое партнерство Украины с США и союзниками могло бы способствовать получению таких систем для нашей армии. Ведь в сегодняшнем противостоянии дроны играют одну из важнейших ролей. И в частности дроны, которые могут уничтожать вражескую пехоту, крайне необходимы.

Кроме того, этот дрон можно легко транспортировать. Ведь он полностью сложен и помещается в специальный переносной контейнер. А благодаря простоте конструкции и цифровым системам его можно легко подстроить под выполнение различных боевых задач.