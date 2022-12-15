На жаль, Тайвань не передавав Україні такого озброєння. Про це написала компанія виробник. Однак, корпорація, яка створила цю "пташку" – приватна і вона не проти нових клієнтів. Детальніше про Revolver 860 – читайте на 24 каналі.

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Характеристики Revolver 860

Виготовленням цього квадрокоптера займалася тайванська компанія Drone Vision. Їм вдалося створити бойовий літальний апарат призначений для ураження мінами живої сили ворога. Завдяки барабанній системі, цей дрон може нести на собі одразу 8 60-міліметрових мін, а за потреби – скинути одразу всі.

Шансів врятуватися від такого удару – критично мало. 60 міліметрів – це далеко не єдиний боєприпас. За потреби, дрон можна налаштувати на несення 80-ти або 120-ти міліметрових снарядів. Усе залежить від завдань і цілей, які потрібно знищити. Завдяки тому, що корисне навантаження цієї "пташки" доволі велике – Revolver ідеально підходить для виконання специфічних завдань.

Загалом, в компанії-виробнику мало повідомляють про користувачів або експортних замовників цієї зброї. Однак, точно відомо, що кілька сотень замовили собі поляки.

Ймовірно, його вже навіть використовували за призначенням. Але це, очевидно, таємниця. На випробуваннях цей дрон дуже добре себе зарекомендував. З одного боку швидкістю – 8 снарядів він скидує за методом бомбардувальника.

Тобто кілька таких дронів можуть фактично поливати вогнем ворожу піхоту. З іншого боку, Revolver приваблює покупців своїми можливостями й характеристиками:

Маса : 42 кілограми;

: 42 кілограми; Радіус дії : 20 кілометрів;

: 20 кілометрів; Загальна тяга : 140 кілограмів;

: 140 кілограмів; Час у повітрі : 40 хвилин;

: 40 хвилин; Бойове навантаження: вісім 60-міліметрових мін.

Чим особливий дрон Revolver 860: дивіться відео

Revolver 860 проти українських дронів

Частково ці дрони схожі на ті системи, які сьогодні використовують ЗСУ для боротьби з російськими окупантами. Втім, якщо порівнювати, то можна сказати, що українські дрони – "створені на колінці".

Натомість Revolver – серійний ударний дрон. Збільшення кількості боєзапасу робить його в рази ефективнішим, ніж ті аналоги, якими користуються наші військові.

Стратегічне партнерство України зі США та союзниками могло би посприяти отриманню таких систем для нашого війська. Адже в сьогоднішньому протистоянні дрони відіграють одну із найважливіших ролей. І зокрема дрони, які можуть знищувати ворожу піхоту – вкрай необхідні.

Крім того, цей дрон можна легко транспортувати. Адже він повністю складний і вміщається у спеціальний переносний контейнер. А завдяки простоті конструкції та цифрових систем його можна легко підлаштувати під виконання різних бойових завдань.