Россия дроном уничтожила грузовик Укрпочты: появились жуткие кадры
Россия продолжает атаковать гражданскую логистику. В этот раз под ударом врага оказался транспорт Укрпочты.
Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, возле Краматорска российский дрон поразил магистральный автомобиль Укрпочты.
Что известно о последствиях удара?
В результате взрыва водитель грузовика получил акубаротравму, и медики оказывают ему необходимую помощь.
Также вражеский удар уничтожил около 500 посылок, находившихся в кузове автомобиля.
В компании заверили, что полностью компенсируют их стоимость всем клиентам.
Пораженный российским беспилотником грузовик Укрпочты: смотрите видео
Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты регулярно наносят удары по гражданской логистике. В частности, не первый раз россияне атакуют Укрпочту.
Так недавно российские военные дважды атаковали отделения Укрпочты и базу транспорта передвижных отделений во Мене на Черниговщине. К счастью, тогда сотрудники компании не пострадали.
От российских обстрелов страдает и другая логистическая компания Украины – "Новая почта". В частности, 28 августа враг уничтожил сортировочные центры "Новой почты" на Киевщине и Сумах.
А 16 августа россияне ударили дроном по отделению "Новой почты" в центре Краматорска. Погиб 19-летний работник, еще семь человек получили ранения.