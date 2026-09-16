Дрон, сбитый над Литвой, перевозил взрывчатку – министр обороны страны

В ночь на 15 сентября в воздушное пространство Литвы проник беспилотник, который был сбит итальянскими истребителями НАТО. На аппарате обнаружили взрывное устройство.

Об этом сообщили министры обороны Литвы и Италии Робертас Каунас и Гвидо Кроцетто.

Что известно об инциденте?

По словам Кроцетто, беспилотник, вероятно, был российским. В то же время окончательная идентификация аппарата еще продолжается, ее проводят литовские военные и представители НАТО.

Дрон залетел в Литву со стороны Беларуси. Итальянские истребители, дислоцированные на авиабазе в Шяуляй в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, сбили его над Кайшядорским районом недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции.

Обломки беспилотника обнаружили вблизи села Праткунай. В настоящее время специалисты устанавливают тип аппарата, его происхождение и цель полета.

Литовские власти ранее сообщали о высокой вероятности того, что дрон мог иметь взрывной заряд. После обнаружения устройства саперы обезвредили его, а операцию по обеспечению безопасности в районе завершили.

Напомним, в Германии недалеко от Ганновера обнаружили обломки неизвестного беспилотника. Дрон упал на открытой незаселенной территории к востоку от озера Штайнхуде. Место падения расположено примерно в километре от авиабазы Бундесвера в Вунсторфе.

В немецком военном ведомстве подтвердили, что инцидент произошел вблизи территории авиабазы. На месте работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, которые ищут дополнительные обломки. Следователям стало известно о находке еще в понедельник, однако на данный момент никаких признаков опасности для населения нет.

Происхождение беспилотника пока не установлено, а найденные части планируют изъять и исследовать. После анализа обломков правоохранители могут получить больше информации о типе и возможном назначении дрона.