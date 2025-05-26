На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона: Москва пригрозила и заявила о "цинизме"

Неизвестные с дрона сбросили краску на территорию российского посольства в Швеции. За эту выходку Москва угрожает прислать ноту протеста.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова еще и возмущенно взялась требовать от Швеции "обуздать своих ультрас". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия призвала "строго соблюдать" Венскую конвенцию

Емкость с краской упала с дрона прямо на площадку перед главным входом в посольство. Там жалуются, что подобные нападения продолжаются уже более года, последнее из которых было в ноябре 2024 года, а в январе 2025 мужчина пытался прорваться в российское посольство на автомобиле.

Россияне жалуются, что неоднократно призывали полицию и МИД Швеции прекратить эти "атаки", но безуспешно. Поэтому на этот раз решили всю ответственность за случай возложить на шведские власти.

25 мая около 3:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях,

– говорится в заявлении россиян.

А пресс-секретарь МИД Захарова поспешила добавить, что Швеция "обязана обуздать своих ультрас", взять эту ситуацию под контроль и "строго придерживаться" Венской конвенции.

Хотя сама Россия, как известно, не собирается уважать никакие международные договоры.