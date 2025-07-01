Вблизи Вильнюса зафиксировали БпЛА неизвестного типа: он летел из Беларуси

Литва сообщила о нарушении своего воздушного пространства беспилотником, который предположительно залетел из Беларуси. Утром 28 июля его заметили неподалеку от Вильнюса.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Какой дрон летел над Литвой?

В Литве зафиксировали, что воздушное пространство страны нарушил беспилотник неустановленного типа. Согласно предварительным оценкам, дрон залетел с территории Беларуси. Последний раз его видели в районе Вильнюса.

БпЛА залетел из Беларуси в воздушное пространство Литвы: смотрите видео

Информацию о дроне литовские правоохранители начали получать утром в понедельник, 28 июля. По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, аппарат видели на высоте около 200 метров.

В соцсетях очевидцы пишут, что слышали характерный гул, подобный "Шахеду" или "Гербере". Точный тип дрона еще не установлен. Людей призвали сообщать о новых появлениях БпЛА и не подходить к нему, если тот упадет.

Министр обороны Довиле Шакалиене сообщила изданию, что инцидент обсудят на встрече с президентом и рассмотрят дальнейшие шаги для усиления защиты воздушного пространства.

Напомним, 10 июля в Литве упал дрон "Гербера", который залетел с территории Беларуси. Тогда Воздушные силы привели истребители НАТО в боевую готовность.