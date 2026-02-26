Российский дрон снова залетел на территорию Румынии, пришлось поднимать истребители F-16

Во время атаки на Одессу в Румынии зафиксировали российский беспилотник над северным уездом Тулча. Для перехвата дрона подняли истребители F-16.

Об этом сообщает Digi24.

Что известно о российском дроне над Румынией?

Вечером в среду, 25 февраля, жители северной части румынского уезда Тулча получили оповещение системы Ro-Alert. Причиной стал обстрел Россией Украины и обнаружение воздушной цели, направлявшейся в сторону румынской границы.

В министерстве национальной обороны (MApN) подтвердили, что радары зафиксировали беспилотник, который на короткое время зашел на территорию страны.

С авиабазы Фетешль около 17:50 подняли два истребителя F-16. Беспилотный зашел в воздушное пространство Румынии через Сфынту-Георге и покинул к северу от Сулины, вдоль территориальных вод.

Для жизни людей не было никакой угрозы, однако жителей предупредили о возможности падения обломков. Четверо жителей звонили в спасательную службу, чтобы узнать больше о ситуации. А некоторые из них заявляют, что слышали гул дрона и видели его, когда тот летел на малой высоте.

В министерстве национальной обороны Румынии заявили, что подобные действия являются "серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности". Также отметили, что они осуждают атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины.

Когда еще российские беспилотники нарушали воздушное пространство Румынии?