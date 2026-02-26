Об этом сообщает Digi24.
Что известно о российском дроне над Румынией?
Вечером в среду, 25 февраля, жители северной части румынского уезда Тулча получили оповещение системы Ro-Alert. Причиной стал обстрел Россией Украины и обнаружение воздушной цели, направлявшейся в сторону румынской границы.
В министерстве национальной обороны (MApN) подтвердили, что радары зафиксировали беспилотник, который на короткое время зашел на территорию страны.
С авиабазы Фетешль около 17:50 подняли два истребителя F-16. Беспилотный зашел в воздушное пространство Румынии через Сфынту-Георге и покинул к северу от Сулины, вдоль территориальных вод.
Для жизни людей не было никакой угрозы, однако жителей предупредили о возможности падения обломков. Четверо жителей звонили в спасательную службу, чтобы узнать больше о ситуации. А некоторые из них заявляют, что слышали гул дрона и видели его, когда тот летел на малой высоте.
В министерстве национальной обороны Румынии заявили, что подобные действия являются "серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности". Также отметили, что они осуждают атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины.
Когда еще российские беспилотники нарушали воздушное пространство Румынии?
Последний такой случай был 21 декабря прошлого года. В румынском уезде Арджеш нашли неизвестный беспилотник с прикрепленным парашютом, который заметил местный житель во время охоты. Дрон не похож на гражданский, его происхождение неизвестно, а связь с войной России против Украины не подтвердили.
Ранее, 25 ноября Воздушные силы Румынии поднимали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 для перехвата российских беспилотников над уездами Тулча и Галац. Один из дронов нашли в жудке Васлуй. Его не сбивали из-за риска для населения.
Также ночью 11 ноября российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии во время атаки на Одесскую область. Системы ПВО были приведены в готовность, а население уезда Тулча получило тревожные оповещения. Дрон упал в районе Гринду в 5 км от границы.