Отмечается, что этим устройством был парашют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News.ro.
Что известно о найденном дроне в Румынии?
Как сообщило издание 21 декабря, в Румынии близ села Лерешти в лесу нашли БпЛА с прикрепленным "самодельным устройством". Его заметил мужчина во время охоты в горной местности.
По данным источников СМИ, дрон в ширину был около двух метров. К нему был прикреплен парашют, который остался целым.
На место происшествия прибыла полиция. По предварительным данным источников издания, дрон не похож на гражданский. В то же время в Европоле заявили, что не известно, связан ли беспилотник с войной России против Украины. Однако там заверили, что БпЛА не использовали военные с базы НАТО в том районе.
Правоохранители устанавливают происхождение беспилотника и обстоятельства его появления.
Последние похожие случаи с дронами
В Турции, в провинции Коджаэли, на днях нашли российский разведывательный беспилотник. Предполагают, что это "Орлан-10". МВД Турции инициировало расследование.
В ноябре в Нидерландах над авиабазой Волкель зафиксировали неизвестные дроны. По ним открывали огонь, но сбить беспилотники не удалось.
Во время очередной атаки России по Украине один из БпЛА залетел на территорию Молдовы и упал на жилой дом.