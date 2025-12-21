Отмечается, что этим устройством был парашют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News.ro.

Что известно о найденном дроне в Румынии?

Как сообщило издание 21 декабря, в Румынии близ села Лерешти в лесу нашли БпЛА с прикрепленным "самодельным устройством". Его заметил мужчина во время охоты в горной местности.

По данным источников СМИ, дрон в ширину был около двух метров. К нему был прикреплен парашют, который остался целым.

На место происшествия прибыла полиция. По предварительным данным источников издания, дрон не похож на гражданский. В то же время в Европоле заявили, что не известно, связан ли беспилотник с войной России против Украины. Однако там заверили, что БпЛА не использовали военные с базы НАТО в том районе.

Правоохранители устанавливают происхождение беспилотника и обстоятельства его появления.

