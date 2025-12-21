Зазначається, що цим пристроєм був парашут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News.ro.

Дивіться також У Туреччині знайдено російський "Орлан": фото з місця падіння

Що відомо про знайдений дрон у Румунії?

Як повідомило видання 21 грудня, у Румунії неподалік села Лерешті у лісі знайшли БпЛА з прикріпленим "саморобним пристроєм". Його помітив чоловік під час полювання в гірській місцевості.

За даними джерел ЗМІ, дрон у ширину був близько двох метрів. До нього був прикріплений парашут, який залишився цілим.

На місце події прибула поліція. За попередніми даними джерел видання, дрон не схожий на цивільний. Водночас у Європолі заявили, що не відомо, чи пов'язаний безпілотник із війною Росії проти України. Проте там запевнили, що БпЛА не використовували військові з бази НАТО у тому районі.

Правоохоронці встановлюють походження безпілотника та обставини його появи.

Останні схожі випадки з дронами