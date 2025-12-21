Зазначається, що цим пристроєм був парашут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News.ro.
Що відомо про знайдений дрон у Румунії?
Як повідомило видання 21 грудня, у Румунії неподалік села Лерешті у лісі знайшли БпЛА з прикріпленим "саморобним пристроєм". Його помітив чоловік під час полювання в гірській місцевості.
За даними джерел ЗМІ, дрон у ширину був близько двох метрів. До нього був прикріплений парашут, який залишився цілим.
На місце події прибула поліція. За попередніми даними джерел видання, дрон не схожий на цивільний. Водночас у Європолі заявили, що не відомо, чи пов'язаний безпілотник із війною Росії проти України. Проте там запевнили, що БпЛА не використовували військові з бази НАТО у тому районі.
Правоохоронці встановлюють походження безпілотника та обставини його появи.
Останні схожі випадки з дронами
У Туреччині, у провінції Коджаелі, днями знайшли російський розвідувальний безпілотник. Припускають, що це "Орлан-10". МВС Туреччини ініціювало розслідування.
У листопаді в Нідерландах над авіабазою Волкель зафіксували невідомі дрони. По них відкривали вогонь, але збити безпілотники не вдалося.
Під час чергової атаки Росії по Україні один із БпЛА залетів на територію Молдови та впав на житловий будинок.