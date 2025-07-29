На одной из улиц Минска в Беларуси упал неизвестный БПЛА. В минобороны говорят, что дрон сбили силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу минобороны Беларуси.

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Что известно о дроне, упавшем в Беларуси?

Пресс-служба оборонного ведомства Беларуси заявила, что силы ПВО около 2 часов ночи 29 июля в их воздушном пространстве обнаружили неизвестный дрон.

Как там отметили, "в результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы" БПЛА упал на одной из улиц белорусской столицы.

По их данным, пострадавших нет.

С учетом этого инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка,

– говорится в сообщении минобороны Беларуси.

Там заявили, что Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.

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К слову, Литва намерена усилить силы ПВО на границах после инцидентов с дронами.