В понедельник, 25 августа, в Эстонии, в волости Эльва Тартуского уезда, фермер нашел обломки военного дрона. На месте была воронка от взрыва.

Эстонские спецслужбы предполагают, что это был украинский дрон, запущенный для атаки по целям в России. Беспилотник сбили с курса оккупанты с помощью глушения GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, и он случайно залетел в воздушное пространство Эстонии, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также Безвылазно пробыли в самолете 6 часов: борт с россиянами экстренно садился в Эстонии из-за атаки БПЛА

Что известно о падении украинского дрона в Эстонии?

Дрон был снаряжен взрывчаткой, которая сдетонировала при падении. Если бы он упал на жилой дом, разрушения были бы серьезными. Сейчас проверяют, откуда именно дрон попал в Эстонию – со стороны России или Латвии.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что этот случай напрямую связан с войной: Россия ее продолжает, а Украина защищается.

Начальник эстонской разведки Антс Кивисельг объяснил, что Россия глушит GPS, чтобы прикрывать свои стратегические объекты, и эти действия не направлены непосредственно против Эстонии или НАТО. Уровень угрозы для страны не изменился.

Также Певкур сообщил, что Эстония покупает новые радары для обнаружения низколетящих целей. Они должны значительно усилить защиту, хотя создать полное "стопроцентное" покрытие невозможно – об этом свидетельствует и опыт войны в Украине.

Напомним, что в ночь на 24 августа дроны массово атаковали Ленинградскую область, нефтетерминал в порту Усть-Луга у границы с Эстонией.

Заметим, что утром 24 августа Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отслеживал российский дрон, пролетавший над Чудским озером и впоследствии упавший в озеро на территории России.

Что известно о падении дрона в Польше?