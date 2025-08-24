Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ERR. В воскресенье, 24 августа, на территории России в шести километрах от границы с Эстонией упал беспилотник.

Беспилотник упал в воду возле эстонско-российской границы

По словам Ивана Последова, рано утром пограничники дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером.

В 5:20 радар в Варнья обнаружил над озером с российской стороны летающий объект, вероятно беспилотник. Мы следили за его полетом, пока он не исчез из поля зрения радаров, улетев в сторону России. Через час – в 6:25 – радар Муствееского отряда также зафиксировал беспилотник на российской стороне, пока он не упал в воду примерно в шести километрах от границы,

– рассказал Последов.

Он уточнил, что дроны не брали курс в сторону Эстонии. Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же беспилотнике.

