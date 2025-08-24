Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ERR. В воскресенье, 24 августа, на территории России в шести километрах от границы с Эстонией упал беспилотник.
Беспилотник упал в воду возле эстонско-российской границы
По словам Ивана Последова, рано утром пограничники дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером.
В 5:20 радар в Варнья обнаружил над озером с российской стороны летающий объект, вероятно беспилотник. Мы следили за его полетом, пока он не исчез из поля зрения радаров, улетев в сторону России. Через час – в 6:25 – радар Муствееского отряда также зафиксировал беспилотник на российской стороне, пока он не упал в воду примерно в шести километрах от границы,
– рассказал Последов.
Он уточнил, что дроны не брали курс в сторону Эстонии. Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же беспилотнике.
Что известно о росте производства дронов в России?
Недавно Владимир Зеленский заявил о серьезном вызове в сфере беспилотников: Россия значительно нарастила их производство и использование и использование, тогда как Украина из-за ограниченного финансирования не смогла увеличить собственные темпы.
Известно также, что оккупанты модернизировали разведывательные дроны типа "Гербера", оснастив их осколочными боевыми частями, которые могут срабатывать даже при снятии крышки.
Кроме этого, разведка сообщает о появлении у врага новых БпЛА с LTE-связью и возможностью дистанционного управления. Такие аппараты могут выполнять функции разведки, наносить удары или служить ложной целью для украинской ПВО.