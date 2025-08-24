Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ERR. У неділю, 24 серпня, на території Росії за шість кілометрів від кордону з Естонією впав безпілотник.

Читайте також Росія може назавжди втратити деякі НПЗ, – FT про масштаби уражень від українських атак

Безпілотник впав у воду біля естонсько-російського кордону

За словами Івана Последова, рано вранці прикордонники двічі зафіксували політ дрона над Чудським озером.

О 5:20 радар у Варнья виявив над озером з російського боку літаючий об'єкт, ймовірно безпілотник. Ми стежили за його польотом, доки він не зник з поля зору радарів, полетівши в бік Росії. Через годину – о 6:25 – радар Муствееського загону також зафіксував безпілотник на російській стороні, поки він не впав у воду приблизно за шість кілометрів від кордону,

– розповів Последов.

Він уточнив, що дрони не брали курс у бік Естонії. Наразі невідомо, чи йдеться про один і той самий безпілотник.

Які наслідки ударів по російських нафтопереробних заводів?

У серпні під атаки українських безпілотників потрапили одразу кілька найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ повністю зупинили роботу, на Рязанському – вимкнули половину потужностей. Також атаковано Слов'янський, Афіпський та Новошахтинський заводи.

За словами експертів, українські сили змінили тактику: якщо раніше били поодинці, то тепер одночасно вражають підприємства у ключових регіонах. Це створює ризик "безпрецедентних" перебоїв на паливному ринку Росії.

Кремль уже ввів заборону на експорт бензину, однак фахівці сумніваються, що це вирішить проблему, адже санкції суттєво ускладнюють ремонт пошкоджених заводів. Лише за два тижні після ударів по Волгоградському та Рязанському НПЗ Росія втратила щонайменше 10% переробних потужностей.

Варто зауважити! Більшість великих НПЗ у Росії будувалися й модернізувалися за допомогою західних технологій: власними є менше половини ключових компонентів. Це робить відновлення підприємств ще більш проблемним.