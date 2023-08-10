Российские СМИ сообщают, что в Москве во дворе дома Солнечногорской улицы приземлился дрон с коробкой с надписью SOS. Очередную "птичку", прилетевшая в Москву, изучают, информирует 24 Канал.
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Подозрительная коробка – GPS-передатчик
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен рядом с тепловым пунктом МОЭК на Солнечногорской. Сейчас место оцеплено, а дрон подробно изучают.
По предварительным данным, в Москве приземлился Dji mavic pro 2 с камерой.
В Москве приземлился дрон: смотрите видео
На место происшествия прибыли саперы. Также там дежурит скорая.
По одной из версий подозрительной коробочкой на дроне может быть неустановлен RTK-модуль, который используют для спутникового позиционирования с точностью до сантиметра. То есть коробочка с надписью SOS – это GPS-передатчик. Обычно их используют, чтобы не потерять "птичку".
Также известно, что к корпусу дрона прикреплен GPS-передатчик. Их используют, чтобы не потерять "птичку".
Дроны в Москве: последние новости
- Ночью 10 августа оккупанты посетовали, что на Москву снова летели неизвестные дроны. Поэтому аэропорты Внуково и Домодедово были парализованы. По данным росСМИ, ночью 10 августа из-за так называемой атаки дронов на Москву аэропорты Домодедово и Внуково ограничили прием и отправку рейсов. В общей сложности в двух аэропортах был задержан прилет почти 30 рейсов.
- Жители столичного региона враждебной державы слышали мощный взрыв, после чего в небе увидели огромный столб дыма. По предварительной информации, "что-то случилось" на Загорском оптико-механическом заводе. Взрыв был действительно мощным. После него образовался огромный столб из дыма, напоминающий гриб, и вылетели окна в домах, расположенных у Загорского оптико-механического предприятия.
- Пропагандисты заявляют, что причиной тому стал "человеческий фактор". Как пишут российские телеграмм-каналы, предварительная причина взрыва детонация фейерверков на одном из складов. В то же время они успокаивают, что дроны, регулярно последние месяцы атакующие Россию, не имеют к этому никакого отношения.