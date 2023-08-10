Российские СМИ сообщают, что в Москве во дворе дома Солнечногорской улицы приземлился дрон с коробкой с надписью SOS. Очередную "птичку", прилетевшая в Москву, изучают, информирует 24 Канал.

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Подозрительная коробка – GPS-передатчик

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен рядом с тепловым пунктом МОЭК на Солнечногорской. Сейчас место оцеплено, а дрон подробно изучают.

По предварительным данным, в Москве приземлился Dji mavic pro 2 с камерой.

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На место происшествия прибыли саперы. Также там дежурит скорая.

По одной из версий подозрительной коробочкой на дроне может быть неустановлен RTK-модуль, который используют для спутникового позиционирования с точностью до сантиметра. То есть коробочка с надписью SOS – это GPS-передатчик. Обычно их используют, чтобы не потерять "птичку".

Также известно, что к корпусу дрона прикреплен GPS-передатчик. Их используют, чтобы не потерять "птичку".

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