Дрон влетел прямо в квартиру: страшные кадры последствий атак по Харькову и области

В течение недели россияне продолжали наносить удары по территории Харьковской области. В результате атак врага есть один погибший человек и 30 пострадавших.

Прошедшая неделя, по сравнению с январем и началом и серединой февраля 2025 года, для Харькова была очень тяжелой, как отметила корреспондентка, по сравнению с январем и началом и серединой февраля 2025 года для Харькова была очень тяжелой как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Состоялось 3 массированные атаки беспилотниками на Харьков и на пригород.

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В очередной раз атаковали дом на Салтовке

Сначала с 25 на 26 февраля враг совершил атаку по 2 районам Харькова. Произошло попадание в девятиэтажку в Салтовском районе. Этот дом уже испытывал повреждения из-за многих вражеских ударов, начиная с 2022 года.

Беспилотник влетел в квартиру на втором этаже. К счастью, владельца не было в это время дома, но он недавно купил и отремонтировал эту квартиру, которая очень пострадала.

Также в ночь с 28 февраля на 1 марта три района Харькова атаковали 9 беспилотников. Напомню, что 1 марта была третья годовщина атаки на Харьковскую областную военную администрацию. Утром можно было увидеть, как люди несут цветы к месту трагедии, вспоминая своих погибших волонтеров, теробороновцев, медиков,

– рассказала она.

И в эти же утренние часы устранялись последствия прилетов, произошедших накануне. В результате атаки было повреждены три медицинских учреждения, учебное заведение, большой супермаркет, заправочную станцию, множество квартир и коммерческих кафе, магазинчиков. Последствия атаки продолжают устранять и сегодня.

Третья атака состоялась в пригороде. Под ударом оказался энергетический объект.

Большое спасибо нашим Силам противовоздушной обороны, потому что они сделали максимум, чтобы не допустить более масштабных последствий атаки, ведь определенная часть Харькова и часть пригорода остались без энергетики,

– отметила Черненко.

Российский FPV-дрон охотился за автомобилем

Также 30 человек получили ранения и пострадали из-за атаки россиян. Среди них также те, кто испытал острую реакцию на стресс, ведь беспилотник или FPV-дрон попал именно в дом, где они жили, или рядом.

Этим людям медики помогли на месте – у них были порезы, проблемы с сердцем, им давали успокоительные. Эти люди были госпитализированы или из-за травм средней тяжести. Даже есть те, кто получил тяжелые травмы. Им понадобится серьезное лечение,

– сказала корреспондентка.

К сожалению, за неделю есть один погибший человек. Она умерла в результате атаки на Белый Колодец, где россияне, используя FPV-дрон, преследовали гражданскую машину и сожгли ее. К сожалению, в результате этого, один человек погиб, а другой – находится в тяжелом состоянии в больнице.

Эта трагедия произошла с людьми, которые приехали в Белый Колодец, который расположен близко к Волчанску, посмотреть на дом. Большинства жителей людей нет селе, ведь оно очень повреждено, почти уничтожено. Такая проверка заброшенного хозяйства вылось в трагедию,

– отметила Анна Черненко.

Также среди 30 раненых есть человек, который подорвался на боеприпасе, есть те, кто пострадал из-за попадания КАБов. Почти треть из этих людей – харьковчане.