Бросались палками и камнями: дрон ВСУ подразнил оккупантов, пролетев над их позициями

Дрон Вооруженных сил Украины 13 июня пролетел над позициями оккупантов на Донбассе. Пророссийских наемников это не на шутку разозлило.

На обнародованных кадрах видно, как один из оккупантов пытается помешать работе дрона. В ход пошли камни и палки, которые пророссийский боевик нашел на земле.

Важно Российские боевики хитростями выманивают украинских бойцов, чтобы сделать их мишенями

Пока неизвестно, в каком именно районе дрон украинских военных совершил облет. Но реакция оккупантов свидетельствует о том, что они не ожидали увидеть наш дрон.

Полет дрона наших военных над позициями пророссийских наемников только подтверждает, что их противовоздушная оборона состоит из обычных палок, камней, советских флагов и перепуганных боевиков,

– отметили в телеграм-канале.

Как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки наемники России нанесли 9 обстрелов по позициям наших защитников.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупант трижды открывал огонь из гранатометов различного типа, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. К тому же били по Новотошковскому, Авдеевке, Луганскому, Прицепиловке.

Никто из украинских военных в течение суток не пострадал.