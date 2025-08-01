На пятый день поисков, 1 августа, в Литве нашли беспилотный летательный аппарат. Именно этот дрон 28 июля нарушил воздушное пространство страны с территории Беларуси.

Его обнаружили на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что известно о поисках беспилотника в Литве?

Обнаружения дрона подтвердила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. Она добавила, что более подробную информацию предоставят в ближайшее время.

На место происшествия выехали военные следователи и саперы. По предварительным данным, найденный БпЛА похож на российский дрон типа "Шахед".

Напомним, что информацию о дроне литовские правоохранители начали получать утром в понедельник, 28 июля. По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, аппарат видели на высоте около 200 метров.

В соцсетях очевидцы писали, что слышали характерный гул, подобный "Шахеду" или "Гербере". Тогда Шакалиене предположила, что дрон возле Вильнюса мог оказаться из-за украинской РЭБ.

Она добавила, что с одной стороны, очень хорошо, что украинская оборона умеет дезориентировать дроны, которые летят в Украину. Однако отметила, что потом эти беспилотники с "выжженными мозгами" могут лететь куда угодно и вызвать какие-то последствия.