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      Дрон украинца упал на известный храм в Кракове: мужчину задержали

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      Мариацкий костел / euromapa.net

      Полиция задержала 24-летнего украинского туриста в Кракове. 1 января его беспилотник упал на крышу одного из культовых сооружений страны – Мариацкого костела.

      Украинец управлял небольшим и легким игрушечным беспилотником, который не требует разрешения, пишет RMF24.

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      Однако мужчина потерял управление устройством, и оно упало на крышу базилики. Крыша сооружения не получила никаких повреждений.

      По просьбе украинца в ​​ситуацию вмешались полицейские, которые патрулировали площадь Рынок. Пожарные помогли снять беспилотник с крыши.

      Теперь правоохранители должны решить, будут ли предъявлены обвинения, связанные с возможной угрозой жизни и здоровью.

      Чем известен Мариацкий костел?Мариацкий костел расположен в центре Кракова, Польша. Это один из крупнейших и важнейших костелов города, который с 1862 года имеет статус малой базилики.

      Строительство костела началось в 14 веке. Сейчас храм входит в культурное наследие Польши.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Полиция Архитектура Новости Польши История
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