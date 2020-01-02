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      Дрон українця впав на відомий храм у Кракові: чоловіка затримали

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      Маріацький костел / euromapa.net

      Поліція затримала 24-річного українського туриста у Кракові. 1 січня його безпілотник впав на дах однієї з культових споруд країни – Маріацького костелу.

      Українець керував невеликим і легким іграшковим безпілотником, який не потребує дозволу, пише RMF24.

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      Однак чоловік втратив керування пристроєм, і він впав на дах базиліки. Дах споруди не отримав жодних пошкоджень.

      На прохання українця в ситуацію втрутилися поліцейські, які патрулювали Площу Ринок. Пожежники допомогли витягнути безпілотника з даху.

      Тепер правоохоронці повинні вирішити, чи висунуть звинувачення, пов'язані з можливою загрозою життю та здоров’ю.

      Чим відомий Маріацький костел?Маріацький костел розташований у центрі Кракова, Польща. Це один з найбільших і найважливіших костелів міста, який від 1862 року має статус малої базиліки.

      Будівництво костело розпочалося у 14 столітті. Наразі храм входить у культурну спадщину Польщі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Польщі Архітектура Поліція Новини нерухомості Історія
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