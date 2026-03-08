Они очень маленькие: Рёпке объяснил, как можно бороться с дронами на оптоволокне

Россия активно использует дроны на оптоволокне. Украинским системам РЭБ сложно бороться с этим, ведь противник значительно усовершенствовал свое оружие. Противодействие таким средством поражения возможно, однако есть важная деталь.

Военный аналитик BILD Юлиан Рёпке рассказал 24 Каналу, что есть видеоподтверждение, как россияне используют дроны на оптоволокне. Противник значительно масштабировал свои возможности.

Как бороться с российскими дронами?

Юлиан Рьопке отметил, что оптоволокно, которым россияне совершенствуют свои дроны, изготавливают китайцы. Их длина достигает 10 – 30 километров.

Я видел заявления украинских офицеров, что некоторые российские дроны (на оптоволокне – 24 Канал) имеют дальность 65 километров. Поэтому совсем не удивительно, что Россия будет использовать много таких беспилотников,

– сказал он.

Военный аналитик BILD отметил, что для противодействия российским беспилотником на оптоволокне можно применять электромагнитные импульсы. Однако навыки работы с такими механизмами еще не совершенны.

Украинским военным, вероятно, еще придется приложить много усилий, чтобы улучшить свои возможности отражения подобных атак.

Важно! 25 февраля 2026 года российские войска впервые атаковали Харьков FPV-дроном на оптоволокне. Беспилотник попал в дерево в Киевском районе Харькова, пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители открыли производство по факту военного преступления. Специалисты предупреждают, что такие дроны представляют новую технологическую угрозу.

Юлиан Рьопке отметил, что сейчас, чтобы противодействовать российским дронам на оптоволокне Украина использует сетки, укрытия и туннели.

Это лишь один из способов реагировать на угрозы. К счастью, эти беспилотники пока очень маленькие, поэтому сетка может их остановить, но потом ее придется ремонтировать, потому что там останется дыра,

– отметил он.

Известно, что россияне часто используют тактику, когда один дрон на оптоволокне пробивает сетку, а второй проходит через это отверстие. Это очень опасно.

Рьопке отметил, что очень важно, чтобы у Украины появилось эффективное противодействие российским беспилотникам – что-то, кроме сеток.

Дроны на оптоволокне: что известно?