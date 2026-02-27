Чтобы уберечься от вражеских дронов на оптоволокне, прежде всего должны работать военные. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что даже, если возле Харькова расставить системы РЭБ, это не убережет город от такого типа БпЛА.
Как уберечься от FPV на оптоволокне?
Полковник запаса ВСУ объяснил, что дрон на оптоволокне не боится систем радиоэлектронной борьбы.
Проблему можно решить одним методом – подвинуть линию фронта подальше от Харькова, минимум на 30 километров. Нужно проводить военные операции в сторону населенного пункта Липцы,
– подчеркнул Свитан.
Кроме этого, по словам полковника запаса ВСУ, стоит создать плотную систему прифронтовой противовоздушной обороны. Этим, в частности, может заняться 3-й армейский корпус Андрея Билецкого. Только так удастся усложнить проникновение дронов на оптоволокне в город.
Заметьте! Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный рассказал еще о нескольких методах противодействия дронам на оптоволокне. Говорится о стрелковом оружии, пулеметы и даже дымовые шашки.
Почему долет дрона на оптоволокне в Харьков является серьезной угрозой?
- 25 февраля ориентировочно в 15:00 вражеский дрон на оптоволокне долетел до Киевского района Харькова. Он преследовал машину, а затем развернулся в сторону Лесного. Именно там он упал и попал в дерево.
- Корреспондентка из города рассказала, что эта новость всколыхнула весь Харьков, ведь раньше таких случаев не было.
- Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко обратил внимание на то, что оптоволоконный кабель у россиян качественнее благодаря китайским технологиям, чем у Украины. Это позволяет врагу увеличивать размеры катушек и количество километров оптоволоконного кабеля, что намотано на них.