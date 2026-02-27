Чтобы уберечься от вражеских дронов на оптоволокне, прежде всего должны работать военные. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что даже, если возле Харькова расставить системы РЭБ, это не убережет город от такого типа БпЛА.

Как уберечься от FPV на оптоволокне?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что дрон на оптоволокне не боится систем радиоэлектронной борьбы.

Проблему можно решить одним методом – подвинуть линию фронта подальше от Харькова, минимум на 30 километров. Нужно проводить военные операции в сторону населенного пункта Липцы,

– подчеркнул Свитан.

Кроме этого, по словам полковника запаса ВСУ, стоит создать плотную систему прифронтовой противовоздушной обороны. Этим, в частности, может заняться 3-й армейский корпус Андрея Билецкого. Только так удастся усложнить проникновение дронов на оптоволокне в город.

Заметьте! Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный рассказал еще о нескольких методах противодействия дронам на оптоволокне. Говорится о стрелковом оружии, пулеметы и даже дымовые шашки.

Почему долет дрона на оптоволокне в Харьков является серьезной угрозой?