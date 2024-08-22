Россияне уже забыли, что это такое: какое влияние имеет дроновая атака на Москву

Украинские разведчики в ночь на 21 августа совершили одну из крупнейших атак дронов на российскую столицу. По предварительным данным, был поражен важный военный объект под Москвой.

Какой эффект на жителей Москвы и других регионов страны-агрессора имела атака из более 10 БпЛА, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Конечно, минобороны России заявило, что якобы все воздушные цели, которые атаковали Подмосковье, сбила "пе-ве-о".

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"Психологически надламывает"

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что беспилотники атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой. Также украинские разведчики нанесли удары по аэропорту "Остафьево" в Москве. Пока уточняется информация о масштабах потерь врага. Однако психологический эффект более весомый и значимый.

Как это выглядит в комплексе: Вооруженные Силы Украины на третий год войны заходят в Курскую область, продвигаются, фактически замкнули кольцо по реке Сейм, дроны снова летят в сторону столицы России и беспокоят спокойную жизнь москвичей. Россияне уже забыли что это такое, но психологически это надламывает,

– сказал Тизенгаузен.

Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из крупнейших атак беспилотников на город. В то же время он говорил о сбитии 10 БпЛА, а не 11, как впоследствии написало российское минобороны.