Сбивают дроны на жилые кварталы: чем закончилось очередное нашествие на Москву
Ночью 18 августа Москву снова атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы раздались возле пресловутого бизнес-центра "Москва-Сити".
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российская ПВО еще раз продемонстрировала свою неэффективность.
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"Долетевшие БПЛА должны были пройти целый ряд кругов ПВО, и их должны были увидеть и сбить. Но они долетели фактически до центра Москвы", – подчеркнул Тизенгаузен.
Беспилотники снова атаковали бизнес-центр "Москва-Сити": смотрите видео 24 Канала
К слову, минобороны страны-агрессора привычно заявило об "успешной" работе ПВО. Так, после воздействия средствами поражения один из дронов изменил траекторию полета и упал на нежилое здание. Однако могли пострадать люди.
Как россияне реагируют на дроновые атаки
Граждане страны-агрессора не слишком озабочены взрывами. Некоторые радуются, другие – решают просто не смотреть вверх. Однако в скором времени россияне могут изменить свое мнение.
Им весело, потому что еще ни одного человека не убило. Когда будут первые жертвы, тогда они начнут задумываться,
– предположил Тизенгазен.
Однако Владимир Путин вряд ли прикажет перебросить системы ПВО с фронта для усиления защиты Москвы. Поэтому россиянам действительно ничего не остается, кроме как не смотреть вверх.
Взрывы в России: последние новости
- Бизнес-центр "Москва-Сити" пострадал уже в третий раз. Как известно, в нем расположены три министерства – минцифры, минэкономразвития и минпромторг.
- Кроме того, утром 19 августа дрон атаковал авиабазу в городе Сольцы Новгородской области. Там базируются самолеты Ту-22м3, которые оккупанты используют для ударов по Украине.
- Россияне пытаются противодействовать беспилотникам чем могут. Так, в подмосковном Красногорске зафиксировали антидроновые посты, где караулят военные с ружьями.