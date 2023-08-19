Сбивают дроны на жилые кварталы: чем закончилось очередное нашествие на Москву

Ночью 18 августа Москву снова атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы раздались возле пресловутого бизнес-центра "Москва-Сити".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российская ПВО еще раз продемонстрировала свою неэффективность.

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"Долетевшие БПЛА должны были пройти целый ряд кругов ПВО, и их должны были увидеть и сбить. Но они долетели фактически до центра Москвы", – подчеркнул Тизенгаузен.

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К слову, минобороны страны-агрессора привычно заявило об "успешной" работе ПВО. Так, после воздействия средствами поражения один из дронов изменил траекторию полета и упал на нежилое здание. Однако могли пострадать люди.

Как россияне реагируют на дроновые атаки

Граждане страны-агрессора не слишком озабочены взрывами. Некоторые радуются, другие – решают просто не смотреть вверх. Однако в скором времени россияне могут изменить свое мнение.

Им весело, потому что еще ни одного человека не убило. Когда будут первые жертвы, тогда они начнут задумываться,

– предположил Тизенгазен.

Однако Владимир Путин вряд ли прикажет перебросить системы ПВО с фронта для усиления защиты Москвы. Поэтому россиянам действительно ничего не остается, кроме как не смотреть вверх.

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