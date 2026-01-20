Федоров анонсировал создание дроново-штурмовых подразделений
- В Украине создадут дроново-штурмовые подразделения.
- Федоров, в частности, отметил эффективность использования БпЛА в бою в Купянском районе.
Сейчас беспилотники играют ключевую роль в российско-украинской войне. Так, развертывание дроново-штурмовых подразделений рассматривается как одно из главных направлений развития ВСУ.
О революции в структуре Сил обороны и появлении дроново-штурмовых подразделений рассказал глава Минобороны Украины Михаил Федоров.
Актуально Цифровой гений во главе Минобороны: какой план у Федорова на войну и что он сделал в Минцифре за 6 лет
Какими будут дроново-штурмовые подразделения?
По словам Федорова, эти подразделения отличаются специальной штатной организацией и отдельной концепцией использования дронов в бою.
Он отметил, что недавно подразделение Code 9.2 провело в Купянском районе операцию, которая продемонстрировала высокую эффективность этой тактики.
Результаты подтверждают перспективность такого подхода, поэтому дроново-штурмовые формирования, вероятно, будут играть все большую роль в будущих боевых действиях.
Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них,
– резюмировал Федоров.
К слову, в Украине также планируется разработка и внедрение системы "антидронового купола" над Украиной. Речь идет о комплексной сети малой противовоздушной обороны, которая должна выявлять и уничтожать вражеские БпЛА еще на этапе подлета, а не постфактум.
Больше о роли дронов в войне против России
Современная война в Украине давно отошла от классической окопной борьбы времен Первой мировой. Как сообщали в Politico, дроны окончательно разрушили понятие сплошной линии фронта, превратив прифронтовую зону в сплошную "смертельную полосу". Небо над полем боя заполнено беспилотниками различных типов.
В то же время, по материалу The New York Times, российская армия плохо адаптируется к реалиям современной войны, где беспилотники стали доминирующим оружием на фронте. Российские тактики с использованием небольших штурмовых групп не приносят значительных успехов. Так, продвижение происходит медленно, сопровождается огромными потерями личного состава и техники из-за постоянной видимости и уязвимости для украинских дронов.
А недавно украинские беспилотники нанесли удар по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. Именно там россияне проводят испытания баллистических ракет средней дальности комплекса "Орешник".