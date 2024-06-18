01:50, 18 июня

Российские паблики пишут об атаке беспилотников на Крым и перекрытии Керченского моста. На полуострове звучала тревога, в частности в воинских частях Севастополя и Симферополя.

Оккупанты поспешили заверить, что работает их так называемая противовоздушная оборона. Взрывы слышали в районе Стрелецкой бухты, в целом – в Керчи, Севастополе и Евпатории. Не исключено, что в очередной раз Крым атаковали морские дроны.