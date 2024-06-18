У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніше на полі бою і в тилу. Станом на 16 червня триває 846 доба з початку повномасштабної війни.

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04:23, 18 червня

Удар по російському Азову

Дрони вдарили по нафтосховищу в Ростовській області Росії, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. За словами пабліків, йдеться саме про місто Азов.

02:50, 18 червня

Обстріл "Шахедами"

У південних областях України лунала тривога через запуск "Шахедів" з боку ворога. Зокрема, під прицілом були Дніпропетровська та Запорізька області. Повітряні сили закликали спускатися в укриття.

02:30, 18 червня

В Україні ліквідували колишнього депутата Росії Владіміра Дмітрієва, який пішов добровольцем на війну. Громадянин держави-агресорки був членом партії "Єдина Росія".

01:50, 18 червня

Атака дронів на Крим

Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників на Крим та перекриття Керченського мосту. На півострові лунала тривога, зокрема у військових частинах Севастополя та Сімферополя.

Окупанти поспішили запевнити, що працює їхня так звана протиповітряна оборона. Вибухи чули в районі Стрілецької бухти, загалом – у Керчі, Севастополі та Євпаторії. Не виключено, що вкотре Крим атакували морські дрони.