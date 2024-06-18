01:50, 18 червня

Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників на Крим та перекриття Керченського мосту. На півострові лунала тривога, зокрема у військових частинах Севастополя та Сімферополя.

Окупанти поспішили запевнити, що працює їхня так звана протиповітряна оборона. Вибухи чули в районі Стрілецької бухти, загалом – у Керчі, Севастополі та Євпаторії. Не виключено, що вкотре Крим атакували морські дрони.