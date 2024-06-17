00:06, 17 червня

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що має намір обговорити підсумки Глобального саміту миру з Росією та Китаєм.

У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції,

– констатував посадовець.

Голова МЗС згадав, що Китай спершу виявляв бажання бути учасником конференції, але після недопущення Росії відмовився брати участь.