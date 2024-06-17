Понеділок, 17 червня, – це уже 845 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі 24 Каналі дізнавайтеся головні новини дня.
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Ув'язнені на фронті
Голова Мін'юсту Денис Малюська зазначив, що для участі в бойових діях звільнили уже 2 750 засуджених чоловіків.
Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це частина мотиву,
– запевнив чиновник.
За словами Малюськи, ув'язнені також хочуть захищати свою країну та перегорнути сторінку свого життя на кращу.
Список країн, які підтримали спільне комюніке за підсумками Саміту миру у Швейцарії, зменшився з 80 до 78. Серед підписантів уже немає Іраку та Йорданії. Невідомо достеменно, що стало причиною відповідних рішень.
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що має намір обговорити підсумки Глобального саміту миру з Росією та Китаєм.
У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції,
– констатував посадовець.
Голова МЗС згадав, що Китай спершу виявляв бажання бути учасником конференції, але після недопущення Росії відмовився брати участь.