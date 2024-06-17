Понедельник, 17 июня, – это уже 845 сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канала узнавайте главные новости дня.
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Заключенные на фронте
Глава Минюста Денис Малюська отметил, что для участия в боевых действиях освободили уже 2 750 осужденных мужчин.
Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это часть мотива,
– заверил чиновник.
По словам Малюськи, заключенные также хотят защищать свою страну и перевернуть страницу своей жизни на лучшую.
Список стран, поддержавших совместное коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии, уменьшился с 80 до 78. Среди подписантов уже нет Ирака и Иордании. Неизвестно точно, что стало причиной соответствующих решений.
Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что намерен обсудить итоги Глобального саммита мира с Россией и Китаем.
У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции,
– констатировал чиновник.
Глава МИД вспомнил, что Китай сначала изъявлял желание быть участником конференции, но после недопущения России отказался участвовать.