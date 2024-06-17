00:06, 17 июня

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что намерен обсудить итоги Глобального саммита мира с Россией и Китаем.

У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции,

– констатировал чиновник.

Глава МИД вспомнил, что Китай сначала изъявлял желание быть участником конференции, но после недопущения России отказался участвовать.