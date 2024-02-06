Дроны на Белгородщине, ракетная опасность на Курщине: какой была ночь в России

Ночь у россиян по меньшей мере в Белгородской и Курской области была тревожной. В частности, оккупанты объявляли об атаке дронов и несколько раз о ракетной опасности.

Неспокойно у россиян было, начиная с 23:41 5 февраля. Ведь именно тогда в Белгородской области объявили о ракетной опасности.

Смотрите также Важный визит перед выборами: зачем Путин собрался в Турцию

Что известно о тревожной ночи у россиян

Сначала россиянам в Белгородской области пришло извещение о ракетной опасности. Их призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Впоследствии предупреждение транслировали по телевидению.

У россиян работало оповещение о ракетной опасности: смотрите видео

Ориентировочно перед полуночью 6 февраля ракетную опасность объявили также в Новооскольском районе Белгородской области. Уже ориентировочно в 1:45 6 февраля россияне жаловались из-за якобы ракетной опасности в Курской области. В частности:

в 02:14 жителям региона поступило push-сообщение об объявлении ракетной и авиационной опасности. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что опасно якобы в Железногорске и Хомутовском районе Курской области;

в 02:32 прозвучал отбой ракетной и авиационной опасности.



Тревога в Курской области / Скриншот из вражеских телеграм-каналов

Отбой на Белгородщине объявили ближе к 4:00 6 февраля. Однако в 5:00 снова заявили об опасности.

Дроны атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны якобы атаковали Белгородскую область. В частности, под атакой был город Губкин Белгородской области. У россиян традиционно никто не пострадал.

Различные повреждения обнаружены на территории 4 частных жилых домовладений: выбитые окна, посеченные кровли, фасады и ограждения. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток,

– заявил Гладков.

Российское минобороны в 6:30 6 февраля традиционно отчиталось о якобы сбитии 7 беспилотников.

Ориентировочно в 6:00 на Белгородщине снова объявили о ракетной опасности. Отбой прозвучал только в 6:40 6 февраля.

Впоследствии Гладков заявил, что якобы глава Губкинского городского округа заявил об отсутствии пострадавших и значительных разрушений.