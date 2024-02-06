Неспокійно в росіян було, починаючи з 23:41 5 лютого. Адже саме тоді у Бєлгородській області оголосили про ракетну небезпеку.
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Що відомо про тривожну ніч в росіян
Спочатку росіянам у Бєлгородській області прийшло сповіщення про ракетну небезпеку. Їх закликали залишатись вдома та не підходити до вікон. Згодом попередження транслювали по телебаченню.
У росіян працювало сповіщення про ракетну небезпеку: дивіться відео
Орієнтовно перед опівніччю 6 лютого ракетну небезпеку оголосили також у Новооскольському районі Бєлгородської області. Вже орієнтовно о 1:45 6 лютого росіяни бідкались через нібито ракетну небезпеку в Курській області. Зокрема:
- о 02:14 мешканцям регіону надійшло push-повідомлення про оголошення ракетної та авіаційної небезпеки. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що небезпечно нібито в Залізногірську та Хомутівському районі Курської області;
- о 02:32 пролунав відбій ракетної та авіаційної небезпеки.
Тривога в Курській області / Скриншот з ворожих телеграм-каналів
Відбій на Бєлгородщині оголосили ближче до 4:00 6 лютого. Проте о 5:00 знову заявили про небезпеку.
Дрони атакували Бєлгородщину
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони нібито атакували Бєлгородську область. Зокрема, під атакою було місто Губкін Бєлгородської області. У росіян традиційно ніхто не постраждав.
Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби,
– заявив Гладков.
Російське міноборони о 6:30 6 лютого традиційно відзвітувало про нібито збиття 7 безпілотників.
Орієнтовно о 6:00 на Бєлгородщині знову оголосили про ракетну небезпеку. Відбій пролунав тільки о 6:40 6 лютого.
Згодом Гладков заявив, що нібито голова Губкінського міського округу заявив про відсутність постраждалих і значних руйнувань.