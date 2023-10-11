Дроны атаковали хранилище с топливом на Брянщине: российские власти обвиняют "киевский режим"

Сегодня, 11 октября, ночью Брянскую область России атаковали беспилотники. По крайней мере, на это жалуются в России. Там говорят, что к "атаке" причастна Украина.

В российском минобороны заявили, что их войска якобы перехватили два беспилотника над территорией Брянской области. Также на атаку жаловался губернатор области Александр Богомаз.

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Александр Богомаз утверждает, что под ударом находились объекты на территории Суражского района.

Традиционно там заверили, что пострадавших и разрушений якобы нет. Однако, как добавил губернатор Брянской области, на месте работают оперативные и экстренные службы.

А в оборонном вражеском ведомстве обвинили в беспокойстве своих граждан "киевский режим".

"В течение ночи 11 октября пресечены две попытки киевского режима осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа на территории Российской Федерации", – говорилось в сообщении.

Что могло произойти

Российский телеграм-канал Shot писал, что в Брянской области было атаковано БПЛА хранилище с топливом. Это произошло около 12 часов ночи в поселке Лесное Суражского района, что в 70 километрах от государственной границы.

Отмечали, что беспилотник летел на высоте 60 метров, его якобы сбили из стрелкового оружия с применением антидронового ружья.

"Посаженный с помощью РЭБ беспилотник упал в поле и взорвался", – сообщили россияне.

Добавили, что второй дрон пытался атаковать тот же объект, однако был сбит, его обломки упали на одну из пустых цистерн.

Дроны над Брянском

Брянская область уже несколько дней жила без падений беспилотников. В последний раз российская ПВО ловила дроны в этом регионе в четверг, 5 октября. А 3 октября неизвестный беспилотник якобы приземлили над Стародубским муниципальным округом.

К слову, не только дронов боятся россияне в Брянске. 29 сентября в РосСМИ сообщили о якобы попытках украинских диверсантов на БМП прорваться на территорию области. Отметили, что пограничники России якобы заметили диверсантов в лесополосе у реки Снов у поселка Луговой Климовского района.