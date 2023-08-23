Атака дронов на Одесщину, взрывы в районе "Москва-Сити": хронология 546 дня войны

Вооруженные Силы шаг за шагом освобождают территории во время контрнаступательных операций. Вместе с тем российские оккупанты не прекращают обстреливать гражданские города, осознавая, что терпят неудачи на поле боя.

Среда, 23 августа, это уже 546 сутки широкомасштабной русско-украинской войны. В этом материале 24 Канала читайте хронологию событий этого дня.

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04:34 Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко констатировал: Украине известно, что за время осады города Донецкой области оккупанты убили по меньшей мере 147 детей.

По его словам, официально удалось подтвердить, что в общей сложности отошло на тот свет около 25 тысяч человек в результате действий россиян.

03:00 В разных частях Москвы раздались взрывы из-за атак дронов. В частности, громко было в районе "Москва-Сити", Химках и других районах Московской области. Власти успели отчитаться, что "пострадавших нет".

Последствия попадания в башню "Москва-Сити": смотрите видео

Мониторинговые группы сообщают о запуске дронов-камикадзе типа "Шахед" по Измаильскому району Одесской области. Местные слышали взрывы. Также есть информация об успешной работе украинского ПВО по соответствующим целям.

01:47 В сети распространяют фото из села Саваслейка, в котором есть одноименная авиационная база. С нее регулярно взлетают российские МиГ-31К вместе с ракетами типа "Кинжал". В то же время этот населенный пункт не выглядит развито.

Упадок в селе Саваслейка / Фото из Google Maps