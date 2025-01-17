В Энгельсе после атаки беспилотников уже четвертый день пылает нефтебаза

В ночь на 14 января Силы обороны поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. После атаки дронов нефтебазу комбината "Кристалл" не могут потушить уже четвертый день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что атака 14 января стала самым массовым ударом по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 километров в глубине России.

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Россияне пытаются потушить пожар на нефтебазе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что площадь возгорания на нефтебазе в Энгельсе якобы "значительно снизилась".

Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации,

– написал он.

В Энгельсе продолжается масштабный пожар: смотрите видео

Стоит отметить, что это уже второй с начала января 2024 года удар беспилотниками по нефтебазе комбината "Кристалл", который вызвал масштабный пожар. В прошлый раз, после удара 8 января, нефтебаза горела шесть дней. За день до второй атаки дронов Бусаргин заявлял, что пожарные якобы "ликвидировали открытое горение" на нефтебазе.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе вспыхнули цистерны с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины. После прошлого аналогичного пожара было ликвидировано 800 000 тонн топлива.