Паника охранника и мощный взрыв: в сети показали момент удара по нефтебазе в России

В ночь на 13 июля дроны СБУ успешно поразили нефтебазу в Цимлянске Ростовской области. Момент удара попал на видео камер наблюдения.

Видео с территории нефтебазы опубликовали в сети. На них видно не только попадание, но и панику то ли охранников, или военных, которые пытались сбить дрон, передает 24 Канал.

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Момент удара по ростовской нефтебазе

Дроны СБУ 13 июля успешно ударили по российской нефтебазе в Ростовской области. Так, в Цимлянске прозвучали очень мощные взрывы, а оккупанты заявляли о масштабном пожаре, который квалифицировали по самому сложному рангу.

И пока российское минобороны утверждает об "успешном сбивании дронов", в сети опубликовали кадры попадания. На них четко видно, или охранники, или военные, которые охраняли нефтебазу, начали паниковать. Они начали целиться в дрон, однако сбить его так и не смогли. В результате оккупанты просто запаниковали, а дроны успешно поразили нефтебазу.

Как дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области: смотрите видео

Стоит заметить, что на этой нефтебазе оккупанты хранили различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысячи кубометров. Пожар был очень масштабным, поэтому для его ликвидации привлекли почти полсотни человек и 14 единиц техники, а самому пожару присвоен наивысший ранг сложности.