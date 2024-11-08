Подразделение "Фурия" нанесло сокрушительный удар по блиндажам и складам россиян под Волчанском
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на фронте. Подразделение "Фурия" пограничной бригады "Гарт" успешно провело ночную операцию, поразив блиндажи, окопы и склады российских оккупантов под Волчанском.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу. Благодаря точным сбросам боеприпасов удалось нанести существенные потери врагу.
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Какой была ночная охота "Фурии"
Пилоты подразделения "Фурия" пограничной бригады "Гарт" нанесли удары по блиндажам, окопах и складах российских оккупантов под Волчанском на Харьковщине, используя ударные дроны.
После наступления темноты пилоты подразделения “Фурия” с использованием сбросов и FPV-дронов нанесли огневое поражение по местам сосредоточения захватчиков – блиндажах, окопных линиях, а также складах со строительными материалами, предназначенными для возведения фортификаций,
– говорится в сообщении.
Дроны уничтожают россиян под Волчанском: смотрите видео
В Госпогранслужбе отметили, что все вражеские цели были успешно поражены.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 оккупантов. Общие потери России в войне составляют более 705 880 человек