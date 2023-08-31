В Минобороны Британии отметили, что беспилотники совершили до 5 отдельных атак по России. Именно во время этих атак дроны уничтожили по меньшей мере 4 российских самолета в Пскове.

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Что заявила об атаке на Россию британская разведка

За ночь с 29 на 30 августа Россия испытала до пяти отдельных ударов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе – это самая большая атака на Россию с начала войны. О взрывах сообщалось в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова рядом с Эстонией,

– заявили разведчики.

Они также написали о повреждениях самолетов в Пскове. По их данным, только за август 2023 года в России было 25 отдельных атак дронами, почти точно совершенных с помощью беспилотников "в один конец".

"Многие из этих беспилотников достигли своих целей. Это, вероятно, означает, что российская ПВО испытывает трудности с обнаружением и уничтожением таких воздушных целей. Россия, вероятно, переосмысливает свою тактику противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим нападениям", – заявили в ведомстве.

Минобороны Британии проанализировало предыдущие поступки Кремля

Британская разведка отметила, что после прошлых атак по российским военным аэропортам Кремль рассредоточивал самолеты по разным местам.

Однако недавние удары по Сольцам и Пскову продемонстрировали, что беспилотники имеют значительный радиус действия, что затрудняет дальнейшее рассредоточение самолетов,

– объяснили разведчики.

По их данным, по всей вероятности, России придется рассмотреть вопрос об увеличении дополнительных систем противовоздушной обороны на тех аэродромах, которые, по мнению врагов, находятся под угрозой атак дронами.

Кратко об атаке дронами по России