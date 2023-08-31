У Міноборони Британії зауважили, що безпілотники здійснили до 5 окремих атак по Росії. Саме під час цих атак дрони знищили щонайменше 4 російські літаки у Пскові.

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Що заявила про атаку на Росію британська розвідка

За ніч з 29 на 30 серпня Росія зазнала до п'яти окремих ударів безпілотних літальних апаратів-камікадзе – це найбільша атака на Росію з початку війни. Про вибухи повідомляли у Москві, Брянську, Рязані та на повітряній базі Пскова поруч з Естонією,

– заявили розвідники.

Вони також написали про пошкодження літаків у Пскові. За їхніми даними, тільки за серпень 2023 року у Росії було 25 окремих атак дронами, майже точно здійснених за допомогою безпілотників "в один кінець".

"Багато з цих безпілотників досягли своїх цілей. Це, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням таких повітряних цілей. Росія нині, ймовірно, переосмислює свою тактику протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам", – заявили у відомстві.

Міноборони Британії проаналізувало попередні вчинки Кремля

Британська розвідка зазначила, що після попередніх атак по російських військових аеропортах Кремль розосереджував літаки по різних місцях.

Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що безпілотники мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження літаків,

– пояснили розвідники.

За їхніми даними, цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути питання про збільшення додаткових систем протиповітряної оборони на тих аеродромах, які, на думку ворогів, перебувають під загрозою атак дронами.

Коротко про атаку дронами по Росії