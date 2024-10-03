Об этом пишут пропагандистские телеграм-каналы. Известно, что из-за атаки дронов ограничивали работу аэропортов в Казани и Нижнекамске, передает 24 Канал.

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Россияне отчитались о "сбивании" 113 дронов

Ночь на 3 октября оказалась неспокойной для россиян. Так, в разных областях раздавались мощные взрывы, а в местных телеграм-каналах жаловались на атаку беспилотников.

На утро минобороны оккупантов отчиталось об "успешном отражении атаки". Российские захватчики утверждают, что якобы сбили 113 дронов:

73 БПЛА над Белгородской областью,

25 БПЛА над Воронежской областью,

14 БПЛА над Курской областью,

1 БПЛА над Брянской областью.

Однако никаких доказательств, которые действительно бы подтверждали работу российской "пэ-вэ-о", оккупанты традиционно не предоставили. Кроме того, оккупанты "потеряли" Калужскую область, где также фиксировали дроны.

Также оккупанты не сообщали о последствиях атаки дронов или работы "пэ-вэ-о". О них традиционно "забыли", хотя на Белгородщине после ночных взрывов вспыхнули пожары.